Une gérante de taverne bruxelloise installée à la côte estime faire l’objet d’acharnement de la part de Jean-Marie Dedecker. Il dément.

Je ne sais plus où donner de la tête, nous sommes victimes d’acharnement de la part du bourgmestre." Sabrina tient une taverne bruxelloise dans la commune côtière de Westende-Bad. Depuis son ouverture le 11 juin dernier, elle estime que le bourgmestre Jean-Marie Dedecker fait tout pour lui mettre des bâtons dans les roues "sous prétexte que l’établissement est tenu par des francophones". Ce dernier dément et évoque une mauvaise gestion de la part de l’établissement.

Le dernier fait en date remonte à cette semaine. Un arrêté du bourgmestre a été pris visant à supprimer la terrasse. "Nous avons reçu un courrier indiquant la fermeture de notre terrasse pour une durée indéterminée mais sans recevoir aucune explication, s’étonne Sabrina, qui vit à la côte depuis vingt ans. Je dois maintenant me saisir d’un avocat et aller en cassation à Bruxelles. J’ai trente jours pour réagir et cette affaire va me coûter cher en frais de justice."