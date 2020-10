Sébastien De Jonge déplore le manque de sévérité de la justice en matière de maltraitance animale.

Au-delà de l’affaire Fiona, ce sont des dizaines et des dizaines de propriétaires maltraitants qui échappent à la justice dans notre pays. Malgré des lois très pointues en la matière, la justice et l’ensemble de la société ne suivent que trop rarement. "Les mentalités doivent évoluer. Il n’y a pas que Fiona, il y en a plein d’autres. Je pense à ce chat roué de coups à Huy. Le propriétaire a été condamné à une interdiction de détenir un animal pour une période de 5 ans, ainsi qu’à une peine de travail de 75 heures. C’est clairement insuffisant. Je ne vois pas comment on a pu estimer qu’une personne qui a si lourdement maltraité un animal pourrait à nouveau en détenir un. Une telle clémence est choquante.

(...)