Cela fait dix-neuf mois que le boxeur professionnel Farid Hakimi est sous les verrous. On lui reproche pas moins de trente-huit faits.

Pour rappel, le Montois est considéré comme le meneur d’une bande suspectée d’avoir commis une série de home-invasions, dont le fameux de Lasne, pour lequel l’animateur de télévision Stéphane Pauwels a été inculpé.

Le sportif de haut niveau s’est confié depuis la prison. Il nous a précisé ne pas trop comprendre ce qui se passait.

"L’opinion publique me considère comme le meneur et donc on ne peut pas me libérer. Je n’ai pas de casier judiciaire et je suis derrière les barreaux depuis 19 mois alors que je n’ai pas encore été jugé." Et d’enchaîner: "Je ne suis pas le meneur, loin de là… "

Farid Hakimi reconnaît certaines choses mais pas tout..

(...)