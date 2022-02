Rendez l’argent, bande de voleurs." Le tag, peint en grandes lettres sur les murs de l’auto-école La Princesse, installée dans le quartier de Helmet, à Schaerbeek, il y a quelques jours, ne laisse guère de doute sur l’opinion que certains se sont faits de la structure censée apprendre à conduire aux novices en la matière. Depuis, le tag a été effacé, l’enseigne et ses autocollants retirés… et des scellés de police ont été apposés sur la porte d’entrée. Au parquet de Bruxelles, on nous confirme "que des plaintes ont été déposées" et qu’une enquête est en cours pour "des faits d’escroquerie sans Internet".

Âgée de 26 ans, Pamela est une victime présumée de cette auto-école, avec qui elle était entrée en contact fin 2020. "J’avais raté mon permis pratique pour la deuxième fois, confie-t-elle. Et je devais donc reprendre six nouvelles heures. L’auto-école La Princesse proposait un tarif attractif : 300 € contre 450 € pour d’autres."