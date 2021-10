Pour Johan Daumerie, accusé d’abus de confiance à Dubaï, les épreuves s’empilent.

Après avoir été jeté de son hôtel, le voici sans possibilité de recevoir sa deuxième dose de vaccin anti-Covid, alors qu’il la souhaite vivement : "I ci, le problème du Covid est criant. Sur dix millions d’habitants, il y a six millions d’‘esclaves’ qui vivent à 10-15 personnes dans un appartement", craint-il.

En fait, cela fait un an que cet homme d’affaires d’origine bruxelloise vit un enfer. L’homme avait créé une start-up. Un riche Dubaïote avait investi 375 000 euros dans son affaire. Mais très vite, celui-ci reprenait ses billes non encore investies et déposait plainte contre l’ingénieur belge pour abus de confiance et détournement de fonds.

Depuis septembre 2020, Johan Daumerie vivait, privé de passeport, dans une chambre d’hôtel avec son épouse en attendant son procès.

Le 13 juin, il a été condamné, "après 93 secondes d’audience, sans avoir pu [se] défendre alors que je suis innocent et sans que mon avocate n’ait pu avoir accès au dossier".

(...)