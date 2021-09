Le chasseur avait conduit les policiers jusqu'au cadavre de l'ancien militaire Jürgen Conings. Une fois sur place, les autorités ont remarqué que la mitraillette de Conings ne s'y trouvait plus. Elle a été retrouvée à quelques mètres de là, dans les bois.

Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, c'est le chasseur lui-même qui est soupçonné d'avoir volé l'arme au militaire en cavale. Le parquet a confirmé l'information à nos confrères.

L'intéressé a totalement nié les faits. Il estime que la police d'Anvers veut "se venger de lui", lui qui détient chez lui pas moins de 120 armes à feu. "En tant que chasseur, j’ai le droit de les posséder. J’investis dans ce matériel afin de pouvoir les revendre plus cher par la suite, car le prix des armes à feu ne cesse d’augmenter", se défend-il. "Mais à cause d’un oubli au niveau de la limite des munitions, je risque maintenant de perdre mon permis et mes armes. Je vais probablement devoir vendre mes 120 armes à un commerçant pour un prix dérisoire", regrette Nard Houben.