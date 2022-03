Vingt-cinq ans après, les confidences du chef d’enquête de la Cellule Corpus.

Il y a exactement vingt-cinq ans, le 22 mars 1997, débutait l’affaire du Dépeceur de Mons : quinze sacs-poubelle découverts jusqu’en octobre 1997, contenant au total 38 parties corporelles provenant de cinq corps. Des femmes entre 22 et 43 ans, disparues entre le 4 janvier 1996 et juillet/août 1997. L’affaire est restée non élucidée.

L’auteur, pense-t-on, étranglait ou asphyxiait ses victimes qu’il démembrait, post-mortem, à la scie à métaux. On tenait pour acquis le bilan de cinq victimes. L’ex-chef d’enquête de la Cellule Corpus semble aujourd’hui avoir des doutes.

Guy-Marie Martin s’est confié à Morgan Vanlerberghe, cet enquêteur amateur qui publie cette semaine le livre le plus poussé sur l’affaire du Dépeceur, Il est moins cinq. Pour Guy-Marie Martin, "certains dossiers auraient pu être joints à celui du Dépeceur."

