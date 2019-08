L’affaire du crash en état d’ivresse commis par Pierre Maton le 7 septembre 2018 avait été fort médiatisée. Et pour cause : non seulement la victime se trouvant dans le véhicule en face de celui de Pierre Martin quand ce dernier a dévié de sa route, à Erquelinnes, a été grièvement blessée - la jeune femme garde encore des séquelles importantes -, mais le chef de corps de la zone de police de la Botte du Hainaut se trouvait en état d’ivresse au moment de l’accident. Le commissaire divisionnaire a été contrôlé avec un taux de 0,28 mg/l d’alcool dans le sang.

(...)