Retraité, Merry Hermanus qui fut une figure de la politique belge, n’avait pas imaginé qu’il serait amené à cela. À 75 ans, mener un raid en France, à deux pas de la frontière suisse, dans le seul but d’approcher ses petites-filles qu’il ne revoit plus à cause dit-il de leur père.

Dans les années 1980 et 1990, le socialiste fut chef de cabinet de huit ministres, secrétaire général pendant onze ans de la Communauté française, député et chef de groupe au Parlement bruxellois. Depuis 2017, le voilà confronté à un ex-beau-fils qui prive ses petits-enfants de leur mère, Gaëlle Hermanus, sa fille.

Avec la complication que le couple séparé exerce des fonctions internationales impliquant des justices de pays qui changent. Et à chaque fois, à tout recommencer de zéro.

(...)