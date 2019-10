Le commissaire général Marc De Mesmaeker veut rassurer les citoyens mais appelle toutefois les politiques à débloquer des moyens pour la police

Nos policiers sont à bout. Sur les genoux. Les syndicats ne cessent de le répéter à qui veut l’entendre depuis des années. Et plus particulièrement encore depuis la période des attentats et de la menace terroriste élevée que la Belgique a connue, de 2015 à 2018. Le manque de moyens, on le sait, est le facteur principal menant à cet épuisement dans les rangs de la police. Un manque pointé du doigt cette fois dans un rapport sur le fonctionnement de la police fédérale remis à la Chambre et dont le journal flamand De Tijd faisait écho ce jeudi.

Le timing n’est évidemment pas choisi au hasard. C’est le moment idéal pour réclamer une enveloppe budgétaire aux politiques puisqu’ils tentent de former un nouveau gouvernement. Dans ce rapport, élaboré par le Conseil fédéral de police, composé de hauts magistrats et de chefs de la police, on laisserait sous-entendre, qu’en cas de nouvel attentat, la police, en l’état actuel, serait incapable de faire face.

Un message néanmoins nuancé par le commissaire général, Marc De Mesmaeker. “La police ne manquera pas à son devoir en cas d’attentat terroriste et continuera à travailler sur ce phénomène sans aucune doute. Dans le cadre d’un incident terroriste la police fédérale sera présente telle qu’elle a toujours été. Au vu du contexte budgétaire et capacitaire actuelle, il est clair que ce serait temporairement au détriment de la lutte contre d’autres phénomènes”.

Le rapport ne contient donc pas un signal d’alarme vis-à-vis des citoyens, mais surtout un signal voulu adressé aux autorités, à savoir que des ressources supplémentaires sont nécessaires, précise-t-on encore du côté de la police fédérale.

“De plus, et c’est peut-être le plus important, en tenant compte de toutes les circonstances, la police fédérale continue de faire son travail correctement et surtout de manière décente. Dans l’établissement de ses priorités, la police fédérale effectue les analyses de risques nécessaires afin de ne pas compromettre la sécurité des citoyens ni celle de la société.”

Le commissaire général précise enfin avoir pris en compte les recommandations de ce rapport dans la préparation de sa lettre de mission.

On comprend bien là que l’appel aux moyens supplémentaires sonne comme un avertissement public aux politiques.