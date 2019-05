Jamais protégé par un casque, ce qui lui a d’ailleurs valu de recevoir un pavé en pleine tête en 2016, le commissaire Vandersmissen, responsable du maintien de l’ordre à Polbru, n’a peur de rien. Il n’est pas non plus du genre à se laisser faire. Et pas question pour lui de lâcher l’affaire quand il estime être dans ses droits.

C’est le cas dans le contentieux qui l’oppose à l’avocat Alexis Deswaef. L’ancien président de la Ligue des droits de l’homme (LDH) avait été arrêté administrativement par le commissaire Vandersmissen début avril 2016. Ce qui avait provoqué à l’époque un tollé du côté des partisans de celui qui était encore à la tête de la LDH. Plainte était alors déposée par Alexis Deswaef contre X.

Trois ans plus tard, où en est-on dans cette affaire ?

(...)