À chaque manifestation, les participants s’insurgent des chiffres communiqués par la police, jugés à la baisse. La police tient à détailler sa méthodologie.

Les chiffres relatifs au nombre de participants lors des manifestations contre les mesures sanitaires en vigueur suscitent à chaque fois un torrent de commentaires indignés. De nombreux manifestants estiment en effet que les chiffres communiqués par les médias, qui sont calqués sur ceux communiqués par la police, sont systématiquement revus à la baisse.

Ce fut à nouveau le cas lors du troisième acte de la manifestation contre la vaccination obligatoire et le Covid Safe Ticket qui s’est tenue ce dimanche à Bruxelles. Alors que la zone de police de Bruxelles-Ixelles faisait état de 3 500 manifestants, le collectif Belgium United for Freedom, organisateur de l’événement, en dénombrait près de 37 000, soit 10,6 fois plus.