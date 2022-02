À un centimètre près, je devenais aveugle." Christophe est encore sous le choc suite à la terrible agression dont il a été victime dimanche durant la soirée. Le gérant de la taverne Saint-Géry à Belœil a été emmené aux urgences après qu’une cliente éméchée lui a fracassé un verre de bière en plein visage.

L’établissement familial a ouvert ses portes il y a 13 ans et s’est forgé une solide réputation dans la région. "Durant tout ce temps, nous n’avons jamais eu le moindre problème avec notre clientèle mais la situation a totalement dérapé ce dimanche", explique-t-il.

Retour sur les faits. Il est aux environs de 21 h lorsque trois copines se rendent à la taverne pour boire un verre. " Elles parlaient de plus en plus fort et dérangeaient les autres clients. Nous sommes une taverne où il fait bon vivre mais dans le respect de chacun. Je leur ai donc demandé de baisser le volume, mais elles n’écoutaient pas. Plusieurs clients ont également fait la remarque à mon épouse."

Voyant la quiétude de son établissement perturbée, il a donc invité les trois copines à terminer leur verre et quitter les lieux. Ce à quoi elles ont refusé d’obtempérer. C’est à ce moment-là que la situation a dégénéré, sous les yeux ébahis de la trentaine de clients.

"Je les invite à partir, sans même payer leur consommation. Soudain, l’une des trois se lève et me fait un doigt d’honneur en m’insultant de tous les noms. Elle m’a poussé contre le feu de bois et a cassé mes lunettes. J’ai ensuite cru qu’elle m’avait lancé de la bière au visage mais elle m’avait en réalité balancé le verre de bière spéciale. J’avais le visage en sang, je n’ai rien senti sur le moment !", précise Christophe, qui aura bientôt 50 ans. "Les filles sont ensuite parties tandis qu'un pompier urgentiste qui mangeait avec son épouse m’a conduit à l’hôpital. J’ai reçu sept points de suture. Un morceau de verre est arrivé à un centimètre de mon œil. J’aurais pu devenir borgne."