Avec l’épidémie, la police s’attend à un déplacement de la criminalité.

Trente-cinq pour cent d’appels reçus en moins, trente pour cent de vols et cambriolages et cinquante pour cent d’accidents en moins : ce sondage réalisé dans vingt commissariats montre les effets de la crise sanitaire et des mesures prises depuis vendredi passé pour combattre le coronavirus.