Avec plus de 12 000 morts recensés dans le monde, le bilan reste nettement moindre que les plus grandes épidémies de tous les temps

Variole : 300 à 500 millions de morts

La variole ou petite vérole était une maladie infectieuse d’origine virale très contagieuse et épidémique. Des épidémies étaient fréquentes au Moyen Âge et en 1958, la variole faisait encore 2 millions de victimes par an dans le monde. Les Incas et les Aztèques ont presque totalement été décimés par le virus.(...)