Le corps de Julie Van Espen, 23 ans, étranglée dimanche dernier non loin du Sportpaleis d’Anvers par Steve Bakelmans, 39 ans, un violeur récidiviste, a été rendu à la famille. La date des funérailles n’est pas encore fixée. "Ce ne sera certainement pas pour cette semaine", selon John Maes, l’avocat de la famille.

"Les parents et l’ami de Julie vont d’abord essayer de contenir leur terrible chagrin. C’est une épreuve démesurée et inhumaine. Ils ressentent aussi un énorme soutien. Tout le pays compatit à leur souffrance. C’est très impressionnant à voir. Et cela fait beaucoup de bien à la famille même s’ils savent qu’ils devront faire face tout seuls à cette épreuve."

Le débat au sujet de l’auteur des faits, en aveux, se poursuit. Il avait déjà été condamné par deux fois dans le passé pour faits de mœurs mais il n’avait pas passé une seule journée en cellule suite à sa deuxième condamnation parce que la procédure en appel avait pris du retard. "Naturellement, les parents se posent aussi des questions à ce sujet", réagit l’avocat.

"Est-ce que l’auteur n’aurait pas dû se trouver en prison au moment où il agressait leur fille ? Mais cela n’a pas de sens de se torturer avec cette question. Les parents peuvent seulement constater que le condamné était libre comme l’air. Quant à savoir s’il y a eu une erreur d’appréciation, c’est une question à laquelle il faudra répondre plus tard. Les parents ont pour l’instant d’autres soucis en tête que d’être fâchés sur la justice. Cela ne leur rendra pas Julie. S’ils éprouvent aujourd’hui de la colère, c’est à l’égard de l’homme qui leur a enlevé leur fille."

Les parents et le petit ami de Julie se sont portés partie civile et peuvent dès lors avoir accès au dossier. "Ils se posent tellement de questions", explique John Maes. "Des questions auxquelles seul le meurtrier peut répondre. Et que les parents veulent connaître. Si horrible et si dur que cela puisse être, ils veulent lire ses déclarations pour savoir ce qui est arrivé à Julie."

Un groupe d’amies ainsi que la soeur de Julie Van Espen ont également adressé une lettre ouverte au bourgmestre d’Anvers Bart De Wever (N-VA) ainsi qu’aux autres maïeurs des communes périphériques dans laquelle elles réclament une plus grande sécurité sur les pistes cyclables. Les signataires demandent plus de caméras de surveillance et un meilleur éclairage.

Bart De Wever s’est dit disposé à organiser une entrevue. "Ce qui est arrivé est terrible. La sécurité est devenue une priorité absolue à Anvers. Nous disposons déjà du plus grand réseau de caméras de surveillance de Flandre et nous l’étendrons encore dans les années à venir."