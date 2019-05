Le parquet d'Anvers a aussi indiqué que l'homme arrêté plus tôt dans la journée à Louvain est poursuivi pour meurtre.

L'homme de 39 ans est déjà connu de la justice. Le suspect, un certain Steve B. selon la RTBF, aurait un "lourd passé judiciaire", d'après les informations du Nieuwsblad. Il aurait été condamné à deux reprises pour des affaires de viol en 2004 et 2017.

Une enquête de téléphonie a permis de retrouver sa trace à bord d'un train à Louvain, où il a été appréhendé à son arrivée à la gare, a indiqué le parquet d'Anvers.

La police d'Anvers avait diffusé dans la nuit de dimanche à lundi des photos et un avis de recherche pour retrouver "un témoin important" dans l'affaire de la disparition de l'étudiante de 23 ans. Sur plusieurs photos, on peut en effet voir un homme en train de marcher, une boisson à la main, et portant un sac à dos dans le quartier où la jeune fille a disparu. L'individu, désormais suspecté d'assassinat, comparaîtra mardi devant le juge d'instruction.

Julie Van Espen devait se rendre à vélo à Anvers, où elle avait rendez-vous avec des amies samedi soir. Elle n'est cependant jamais arrivée à destination et son corps a été retrouvé lundi dans le canal Albert. Un médecin légiste et le laboratoire ont rejoint sur place le juge d'instruction et le parquet pour effectuer les constatations officielles.