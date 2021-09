Les services de la protection civile ont été rabotés sous la précédente législature, résultant sur un manque d’efficacité lors des situations d’urgence. Les manquements ont été mis en lumière suite aux inondations meurtrières que nous avons connues en juillet.

Pour mémoire, la protection civile est un service de secours fédéral qui vient en aide à la population lors de catastrophes. Ses équipes interviennent avec des moyens spécialisés pour renforcer l’action des pompiers, de la police et d’autres autorités (gouverneurs, bourgmestres, etc.).

Nous avons pris connaissance d’un courrier envoyé par un agent qui souhaite rester anonyme au commandement de sa zone. Il revient sur les interventions qu’ils ont dû réaliser, avec un collègue, et au cours desquelles le manque de moyens était criant. "Certes c’était une situation extraordinaire, jamais connue auparavant. Je veux que ce mail vous serve à nous améliorer et non dénigrer la zone, dans un souci d’être plus efficient pour la prochaine catastrophe", explique Thomas, nom d’emprunt.