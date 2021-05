Racontée par son neveu, l’histoire d’oncle Georges, qui pensait s’être mis en sécurité pour ses vieux jours.

"Quand je rends visite à mon oncle, je vois un homme triste, malheureux et en colère. Oncle Georges me dit qu’il aimerait rentrer chez lui, où il vivait, et quitter sa chambre dans cette maison de repos où il ne se plaît pas. Je le comprends. Mon oncle a travaillé toute sa vie. Il possédait un immeuble de rapport. Oncle Georges méritait mieux pour ses vieux jours."

C’est son neveu, Jean-Claude, qui a souhaité partager son désarroi. Jean-Claude a beaucoup d’affection pour son oncle. "Le jour de mes 16 ans, il m’a offert un cheval, Climka. Oncle Georges était très proche de papa. Ils ont vécu des choses ensemble pendant la guerre. Ils étaient gosses, ils ont connu la peur, le froid, la faim. Et comme Georges n’a pas eu d’enfants, c’est vrai qu’il me gâtait. J’étais son chouchou."