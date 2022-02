"J’ai parfois l’envie d’aller m’installer à l’entrée de l’hôpital Saint-Pierre et de rester là toute la journée avec une pancarte où j’aurais écrit : MERCI."

Ce besoin de remercier celles et ceux qui l’ont sauvé pèse sur le cœur d’Abderrahim, miraculé de la première vague de Covid-19, qui n’a toujours pas récupéré.

Il est resté six semaines dans le coma et hospitalisé plus de deux mois : un an et demi après, le besoin le tenaille de remercier les médecins et les infirmières à qui il doit d’être là.

L’homme fait un mètre quatre-vingt et pèse plus de 105 kilos : une force de la nature. Il s’effondrait en un rien de temps, pourtant, le 26 août 2020, comme ceux que le virus touchait.

