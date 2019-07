Pascale lance un cri de désespoir car sa fille, Maria (prénom d’emprunt), 14 ans, se trouve séquestrée par son père au Mexique. Tout a commencé par une belle histoire d’amour, il y a des années de cela. Pascale s’est rendue au Mexique en voyage avec un sac à dos. Sur place, elle a rencontré l’amour. Un mariage a eu lieu. "Je suis partie au Mexique comme touriste à l’âge de 20 ans et j’en ai 41 aujourd’hui. J’ai habité sept ans sur place. Maria est née en 2005. Malheureusement, l’entente dans le couple s’est dégradée et nous avons divorcé en 2006", explique Pascale.

Ça s’est passé à l’amiable et les parents ont trouvé un terrain d’entente. "Je suis rentrée en Belgique avec mon bébé qui était alors âgé d’à peine un an. Depuis ce moment-là, j’ai la garde exclusive de Maria. Elle vit en Belgique depuis sa naissance et y est domiciliée légalement."

Les parents ont toujours réussi à préserver leur fille qui voyait régulièrement son papa. "Les relations ont toujours été correctes. Son papa venait pour les vacances. Julia a passé des vacances au Mexique."

Le papa de Maria a proposé que l’adolescente (...)