Sa fille est née à Bruxelles, y a vécu huit ans et demi et puis est morte, et sa courte vie fut un calvaire. Et pour son père, la justice bruxelloise, en classant l’affaire, "n’a tout simplement pas voulu reconnaître les responsabilités des médecins". Témoignage hallucinant, car se déroulant chez nous, de Boubaker Bouhriga.

Cri bouleversant de douleur, d’injustice et d’abandon : rien ne le destinait à écrire "Sara, ma fille, mon combat", l’histoire d’une petite fille, la sienne, née victime en salle d’accouchement d’erreurs en cascade qui ont provoqué un handicap cérébral irréversible, et morte après 3 140 jours de souffrance, veillée minute après minute et jusqu’au dernier souffle par des parents qui n’ont cessé de l’entourer de leur amour.