Le dernier challenge à la mode sur TikTok consiste à avaler à sec de la poudre hyperprotéinée avant de faire du sport. Ce nouveau défi appelé "dry scooping" n’est pourtant pas sans danger. Une Américaine âgée de 20 ans a en effet été victime d’une crise cardiaque après s’y être risquée.

"À côté des crises cardiaques, on risque aussi une overdose de caféine. On est inquiets que de nombreux jeunes suivent cette pratique car on en a déjà vu quelques-uns débarquer à l’hôpital pour cette raison", craint ce médecin hospitalier bruxellois. Et si en théorie, ce type de produits est censé donner de l’énergie, ils doivent absolument être dilués dans de l’eau. Certains Tiktokeurs ont pourtant affirmé qu’avaler directement la poudre à sec augmentait ses effets. On remarque d’ailleurs que ce défi est de plus en plus reproduit sur le réseau social chinois aux risques et périls des internautes.

Ainsi, Briatney Portillo, 20 ans, reconnaît avoir tenté l’expérience parce que "c’était la mode sur TikTok". Interrogée par Newsweek, la jeune femme se souvient avoir immédiatement ressenti "des picotements et des démangeaisons sur tout le corps". Mais une recherche sur Google l’a convaincue qu’il s’agissait d’un "effet secondaire normal". Elle a donc commencé sa séance de sport sans se poser davantage de questions.

Après sa séance de sport, la jeune femme s’est tout de même rendue au travail où elle s’est mise à transpirer de manière excessive alors qu’il "faisait froid". Elle racontait que la douleur s’est intensifiée et "est allée dans mon dos et dans mon bras gauche et mon bras gauche est devenu légèrement mou. Alors j’ai su qu’il s’agissait des symptômes d’une crise cardiaque". Elle a passé une nuit en observation suite à ce qui s’est avéré être un infarctus du myocarde. Depuis, la jeune femme a souhaité mettre en garde les utilisateurs de TikTok sur la dangerosité de ce défi. "À 20 ans, je n’aurais jamais pensé que je ferais une crise cardiaque avant l’entraînement. Je veux juste que les gens fassent attention à ce qu’ils consomment. Le fait de voir quelque chose en ligne, même si ce sont des influenceurs de fitness qui le font, ne veut pas dire que c’est sûr", a-t-elle indiqué.