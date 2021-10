La députée Vanessa Matz exige une réforme rapide de la Protection civile : "Ce qu’on a vécu suffit comme exemple, il faut arrêter avec les études inutiles."

La réforme de la Protection civile doit se faire maintenant. Comprenez qu’il faut faire marche arrière et réinvestir tant en matériel qu’en effectifs pour que ce service de secours soit pleinement opérationnelle en cas de nouvelles catastrophes comme celles des inondations vécues cet été. "On ne peut plus se permettre d’attendre et de lancer, comme le préconise la nouvelle ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, de nouvelles études, de nouveaux rapports, etc. Les sinistres exemples de la gestion du début de la crise Covid et les inondations de cet été sont largement suffisants pour démontrer qu’il est plus que temps de réinvestir dans la Protection civile !" s’exclame la députée fédérale CDH Vanessa Matz.

(...)