Le Fentanyl est 40 à 50 fois plus puissant que l’héroïne et 100 fois plus fort que la morphine. Le produit, né en Belgique, était déjà bien connu des milieux médicaux. "C’est un anesthésiant puissant, délivrable sur ordonnance. Il est utilisé dans le traitement des douleurs", décrit Michael Hogge, chargé de projets scientifiques et épidémiologiques pour Eurotox, l’Observatoire socio-épidémiologique alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles.

Le voici, de façon émergente, détourné de sa vocation première et prisé par les drogués en quête de réduction d’anxiété, de bien-être, de somnolence ou encore de créativité.

(...)