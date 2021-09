Les jeunes parviennent toujours à se procurer des capsules de protoxyde d’azote malgré la récente interdiction de vente.

Les capsules de gaz hilarant sont interdites à la vente aux mineurs depuis cet été en Belgique. Mais dans la réalité, il est fréquent de retrouver des capsules jetées dans l’espace public. Elles sont principalement utilisées par des jeunes qui inhalent quelques bouffées dans un ballon de baudruche gonflé au protoxyde d’azote, provoquant un fou rire. Les jeunes détournent dès lors l’usage premier de ces capsules utilisées à la base pour le fonctionnement des siphons à crème chantilly.

La police fédérale met en garde contre cette pratique. " On constate une augmentation importante de cette consommation depuis trois ans. Une loi a récemment été votée et interdit la vente aux mineurs. Mais c’est comme pour les cigarettes ou l’alcool, ils trouvent d’autres chemins pour s’en procurer, que ce soit via la vente en ligne ou via des amis plus âgés qui vont en acheter au magasin" , explique Marc Vancoillie, membre de la Direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée de la police fédérale.

(...)