Le jeune homme qui s’est rendu jeudi à la haute école Vives de Courtrai avec une arme de type Airsoft a été placé sous mandat d’arrêt, a indiqué samedi le parquet de Flandre occidentale. Un psychiatre et un psychologue ont été désignés. Des opérations avaient été menées jeudi toute la journée, à Courtrai et à Waregem, afin de retrouver ce jeune homme, âgé de 18 ans et supposé armé. La haute école Vives de Courtrai avait été fermée dans un premier temps, mais également des écoles secondaires de Waregem ainsi qu’une partie du centre-ville, dans le cadre de cette chasse à l’homme.

Le suspect avait finalement été arrêté à Avelgem le jeudi soir vers 18h. Au moment de son interpellation, il était en possession d’une arme de type Airsoft, parfaite réplique d’une arme réelle.

Le juge d’instruction a délivré un mandat d’arrêt à son encontre samedi matin. entre-temps, le parquet a pu confirmer que le jeune homme avait eu des contacts avec plusieurs personnes le jour de son interpellation, mais aucune d’entre elles ne s’était signalée à la police.