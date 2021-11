Au terme d’une soirée et d’une nuit marquées par d’ultimes épreuves de “passage”, Antonin Deneffe ne s’est pas réveillé.

Depuis dimanche, Tristan n’a pas versé de larmes. Du moins, pas la moindre issue de sa propre douleur. Ce sont les cris, les pleurs et le désarroi de ses parents qui font parfois dégouliner ses yeux. Plus que le manque, plus que la tristesse, c’est la colère qui prédomine chez le Beaurinois.Dans la nuit de samedi à dimanche, son frère cadet, Antonin Deneffe, est décédé à Sart-Custinne (Gedinne), dans un bâtiment de ferme loué pour des baptêmes par les cercles estudiantins de six grandes écoles de la province de Namur. Au terme d’une soirée et d’une nuit marquées par d’ultimes épreuves de “passage”, l’habitant du village de Winenne (Beauraing) ne s’est pas réveillé.