Me Turan considère que la décision du juge de la jeunesse est bénéfique tant pour le jeune garçon lui-même que la société.

Le placement de l'adolescent en institution semi-ouverte signifie qu'au fil du temps la possibilité pour lui de retourner à l'école pourra être examinée, avec obligation de revenir en institution en dehors des heures de cours.

Interrogée par VTM Nieuws, l'avocate de l'adolescent, Me Eylem Turan, a expliqué qu'il était "énormément touché" par ce qu'il s'était passé. "C'est un concours de circonstances. Il ne comprend pas non plus comment il a pu se retrouver dans cette situation. Il dit qu'il a paniqué et qu'il a utilisé un objet qu'il avait reçu le jour même."