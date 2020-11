Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux circule abondamment depuis quelques heures. On peut y voir un chauffeur de bus venir à la rescousse d'une personne âgée tombée de son vélo sur les rails de train.

La scène se déroule en réalité chez nous, en Flandre, et plus précisément à Loppem. Les images ont pu être immortalisées via la caméra située sur le tableau de bord du bus.

L'acte est lui héroïque, car à la fin de la vidéo, on s'aperçoit que les barrières du passage à niveau s'abaissent, le train allant passer dans les secondes à venir.