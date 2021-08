Elie D., le fugitif belge arrêté à Mayotte, est soupçonné d’avoir participé à un trafic de drogue entre Namur et Paris. L’enquête a démarré en 2020 avec un Namurois qui détenait à son domicile des quantités importantes de cannabis. Neuf perquisitions à Aiseau-Presles, à Jette et à Namur ont ensuite mené à 5 arrestations. L’organisation faisait usage de véhicules volés et de différents garages. Du reste, l’achat cash d’une Porsche à 269 000 euros par Elie D. avait permis de l’intégrer dans la liste des suspects. Finalement, une somme de 13 000 euros, et plus de 110 kg de résine de cannabis et 3 kg de fleurs de cannabis ont été saisis. Du matériel de conditionnement et de pesage a été emporté.

Cette organisation criminelle utilisait la technique, très courante, du "go fast". À l’origine, cette pratique criminelle renvoyait à ces embarcations très puissantes et rapides, appelées go-fast boats aux États-Unis, souvent équipées de plusieurs moteurs, pour acheminer vite et discrètement la cocaïne d’Amérique du Sud vers les États-Unis (mer des Caraïbes). Ce modus operandi, du reste, figurait fréquemment dans la série des années 80, puis plus récemment dans le film, Miami Vice : Deux flics à Miami.

Dans la version européenne du "go fast", les voitures à grosses cylindrées ont remplacé les bateaux.