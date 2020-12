La cour d’appel de Liège a condamné Robert Spatz, chef spirituel de la secte bouddhiste Ogyen Kunzang Choling (OKC), à une peine de 5 ans de prison avec sursis. Les personnes qui étaient considérées comme ses "lieutenants" et la secte constituée en ASBL ont été acquittées.

La communauté bouddhiste Ogyen Kunzang Choling (OKC, dénommée en français Le domaine de la claire lumière) et plusieurs de ses dirigeants, en premier lieu son chef spirituel Robert Spatz (76 ans), étaient poursuivis pour de nombreuses préventions allant du faux, de l’extorsion, du blanchiment d’argent et de l’exploitation de travailleurs à la prise en otage d’enfants et aux abus sexuels de ces enfants.

Le dossier évoquait des faits très anciens dont les premiers avaient été dénoncés en 1997. Ces faits s’étaient déroulés au sein de la communauté qui s’était installée dès 1974 au château des Soleils à Castellane (France), un ancien château abandonné et racheté par le père de Robert Spatz.

Robert Spatz, un Bruxellois d’origine, guide incontesté de la secte, se livrait à l’exploitation systématique des adeptes de sa communauté et s’appropriait leurs gains avec rapacité. Il avait aussi commis des faits de prise d’otage et des abus sexuels sur les enfants de ses adeptes.

La cour d’appel de Bruxelles avait déjà prononcé un arrêt déclarant l’irrecevabilité après avoir énuméré une série d’irrégularités. Cet arrêt avait été cassé et l’affaire avait été renvoyée devant la cour d’appel de Liège.