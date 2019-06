Faits divers Le Français Marc Bertoldi écope de cinq ans de prison pour le braquage à l’aéroport de Zaventem.

Le mystère est bien loin d’être résolu mais le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé jeudi la toute première condamnation dans l’affaire du spectaculaire vol de bijoux du 18 février 2013 à l’aéroport de Bruxelles-National à Zaventem. Huit individus masqués et armés avaient subtilisé 121 colis de diamants, lingots d’or et pierres précieuses d’une valeur de 37,9 millions d’euros, convoyés par la société Brink’s vers un avion de la compagnie Swiss.

Marc Bertoldi, âgé de 43 ans, originaire de Metz et déjà bien connu de la justice française, a été condamné jeudi à cinq ans de prison et à 6 000 euros d’amende pour participation au braquage. Le tribunal a sauté le pas en le désignant comme un coauteur et comme membre d’une association de malfaiteurs, alors que Bertoldi ne plaidait coupable que pour recel de bijoux volés. Néanmoins, le tribunal ne s’est pas engouffré dans la thèse périlleuse du ministère public, qui présentait celui qu’on surnomme "le grand Marco" comme le cerveau du braquage et l’un des auteurs présents sur le tarmac de l’aéroport le 18 février 2013 à la tombée de la nuit.

Le tribunal a estimé qu’en "acceptant d’écouler la marchandise" Marc Bertoldi a "par son comportement permis la commission des faits", soit avoir posé un acte de participation clair. Il a également considéré qu’il est ainsi devenu "volontairement et sciemment l’un des rouages" de l’association de malfaiteurs.

Pour rappel, en avril 2013, une partie des bijoux volés avait été découverte dans la villa de Pascal Pont, un proche de Marc Bertoldi, à Champel en Suisse. Bertoldi avait alors admis avoir recelé les bijoux provenant du casse de Zaventem.

Devant le tribunal, il avait expliqué qu’un contact lui avait remis, le 19 février 2013 à Bruxelles, la marchandise pour qu’il l’écoule. "On ne m’avait pas dit à l’époque qu’il s’agissait de diamants volés" , avait-il avancé.

Du reste, le tribunal n’attribue rien d’autre à Marc Bertoldi. Aucun acte de préparation tel que le vol des voitures qui ont servi aux faits ou le vol des plaques d’immatriculation.

Seulement une partie du butin, d’une valeur de 5 millions d’euros, a été retrouvée. Quant aux auteurs, les personnes que le ministère public accusait d’être de ceux-là, elles ont vu les poursuites à leur encontre déclarées irrecevables. Mais un procès en appel aura lieu, probablement en 2020.

G.P.