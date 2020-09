Dans la bande, ils étaient à six ou sept. Dans les six ou sept, Mehdi fut le seul majeur à être identifié. Et pendant quatre ans, il s’est tu, refusant de dénoncer les autres. Donc il est le seul à être jugé, et à tout pendre sur lui.

Les faits étaient d’une gravité extrême : la juge va jusqu’à parler d’une "vraie boucherie". Et pourtant, son avocat a pu lui épargner le pire : Mehdi ne retournera pas en prison. En grande partie parce que les faits datent de 2016 et que Mehdi n’est plus en 2020 le jeune de 19 ans qu’il était à l’époque.

Les photos de la victime sur son lit d’hôpital témoignent de la violence. Comme si elles ne suffisaient pas, deux caméras présentes sur la voie publique ont filmé les quatre minutes de barbarie que Sacha n’a pu oublier.

Nous sommes place d’Espagne, dans le centre-ville de Bruxelles, vers les 3 heures du matin, la nuit du 7 au 8 octobre 2016. Et Sacha urinait, tout simplement, contre un arbre.

Les six ou sept s’approchèrent. Ce fut un massacre sans pitié, à coups de poing, de pied, de ceinture et de tesson tranchant de bouteille. Sacha dira plus tard qu’il est resté constamment conscient, à encaisser. Mehdi et les autres le laissèrent au sol, ensanglanté, couvert de plaies au visage et sur le cuir chevelu, aux poignets et sur les cuisses, avec une partie d’oreille arrachée.

Mehdi fut arrêté très vite et tout avait été filmé : c’est un dossier qu’on aurait pu boucler en six mois. On l’a fait en quatre ans et la 45e chambre correctionnelle a dû en tenir compte pour modérer la peine. Il faut dire que l’avocat de Mehdi y poussait fortement : Me Gilles Vanderbeck espérait même une peine de travail. Pour la partie civile et Me Guy San Bartolome, en revanche, pas question de clémence.

(...)