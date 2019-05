Le parquet de Charleroi enquête sur un vaste trafic de stupéfiants qui, au stade actuel de l’instruction, met en cause 42 suspects, dont plusieurs connus de longue date de la justice.

Dans ce dossier, les enquêteurs du juge Jean-François Tock ont été puissamment aidés par le fait qu’ils ont eu accès à des données cryptées de téléphonie, conversations GSM et messages électroniques que les suspects pensaient protégés par le logiciel de cryptographie renforcée PGP ("Pretty Good Privacy", en français : "Plutôt bon niveau de confidentialité") . Il s’agit d’une première pour la police et la justice belges qui, grâce à la justice canadienne et l’aide des Pays-Bas, mettent fin à vingt ans d’inviolabilité. PGP ne protège plus les criminels.

(...)