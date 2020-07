Le juge d’instruction a arrêté le mari d’une pharmacienne. L’homme de 43 ans est suspecté d’avoir battu sa femme et l’avoir maintenue dans un état de terreur tel que lorsque la police est intervenue, la victime a nié les faits, refusé de coopérer et a pris au contraire la défense de son époux. Bien avant la crise sanitaire, la pharmacienne portait le masque, pour cacher aux clients sa lèvre déchirée et les blessures de coups qu’elle portait sur le bas du visage.

Le parquet de Bruxelles peut confirmer que la chambre du conseil a prolongé le mandat d’arrêt délivré, selon nos informations, pour torture, traitement inhumain et dégradant et coups et blessures volontaires à conjoint, avec incapacité.