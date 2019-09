Pour bien montrer la réalité des choses, elle nous remet une courte vidéo. Ce soir-là, lors d’un énième incident de couple, la police a dû intervenir. On le voit faire profil bas en présence des policiers. Visiblement rassurés, ceux-ci quittent l’habitation. Il referme la porte et branche l’alarme. La vidéo (à voir sur le site du journal) montre ce qui se passe juste après leur départ, quand les agents ont à peine tourné le dos. Incroyable.

De Longs cheveux châtains, des yeux noisette, son sourire à fossettes cache mal l’inquiétude et la lassitude. Il est plus âgé. Elle est jolie femme. Leur couple a duré 12 ans. Si elle a souhaité rester anonyme, c’est moins pour elle que pour préserver leur petite fille. Elle est venue avec la vidéo et tout le paquet de plaintes qu’elle a déposées depuis 2016 à la police, et qui n’ont selon elle servi à rien. "Du papier, rien que du papier."

(...)