Il est près de 16 h 30 et Ludovick Gaillet, le coach des U14 (14 ans) de Gosselies Sports, végète sur le sol, inanimé, à une vingtaine de mètres du terrain du SC Farciennes. Après avoir repris ses esprits, il est emmené en ambulance aux urgences. Le médecin diagnostiquera des contusions au visage, au thorax et au niveau temporal. Le lendemain, la victime dépose plainte contre un parent et le coach de l’équipe farciennoise, pour coups et blessures avec incapacité de travail .

