Jean-Denis Lejeune avait annoncé qu'il cesserait à l'avenir de s'exprimer.

La situation sanitaire qu'affronte le pays l'a poussé vendredi soir à revenir exceptionnellement sur sa décision. Peu avant minuit, le papa de Julie a posté sur son mur Facebook un message qui fait déjà le buzz dans les réseaux sociaux.

" Je suis allé faire quelques courses ce vendredi midi et j'ai entendu pas mal de réflexions concernant les soi-disant bêtises du confinement. Que les gens en avaient marre de rester chez eux sans rien faire.

A vous : nous sommes confinés avec de l'eau, de l'électricité, avec internet, au chaud et avec possibilité d'aller faire des courses pour se nourrir.

Julie et Melissa étaient elles aussi confinées dans une citerne d'eau sans eau et sans manger .

Demain il y aura 24 ans, c'était probablement la date de sa mort car on n'en sait rien. Alors ne vous plaignez pas tout le temps et suivez les règles sanitaires qu'on vous impose. C'est pour votre bien et celui des autres. Marre des méchantes personnes sur cette terre. Voilà c'est dit

Je t'embrasse, ma fille, plus que tout , je t'aime ma Julie. Papa"

Non, Jean-Denis, surtout ne te tais jamais.