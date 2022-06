Drame aux Abattoirs d’Anderlecht : une famille dans la douleur, le désarroi et l’incompréhension.

C’est le cœur brisé, en proie au désarroi et à l’incompréhension, que sa famille nous parle d’Ismaïl Uriadde, cet ouvrier boucher tué, le 7 mai dernier, aux Abattoirs d’Anderlecht. Ismaïl, poignardé par un collègue, laisse trois jeunes enfants. Il avait 42 ans.

Nous rencontrons Habiba, Zakia et Toufik, respectivement sa mère, l’une des sœurs et son plus jeune frère.

Et c’est un euphémisme de dire qu’ils sont choqués d’avoir appris la semaine passée que l’auteur présumé du crime est sorti de prison, quinze jours à peine après les faits, le parquet n’ayant pas estimé devoir interjeter appel.