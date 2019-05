On craignait une issue fatale et, hélas, on ne s’était pas trompé. La police de la navigation a découvert lundi le corps de l’étudiante de 23 ans, Julie Van Espen, dans le canal Albert à Merksem.

Un homme qualifié dans un premier temps de "témoin" par la police fédérale a été interpellé. Il est soupçonné d’assassinat et comparaîtra, ce mardi, devant un juge d’instruction.

Julie Van Espen, qui habitait Schilde, devait se rendre à vélo, samedi soir, à Anvers. Elle y avait rendez-vous avec des amies. Mais elle n’est jamais arrivée à bon port. Dimanche, les enquêteurs ont retrouvé, à Merksem, des affaires lui appartenant et ont immédiatement soupçonné une mort violente.

La police d’Anvers avait diffusé dans la nuit de dimanche à lundi des photos et un avis de recherche pour retrouver "un témoin important".

Sur plusieurs images , on pouvait voir un homme en train de marcher, une boisson à la main, et portant un sac à dos dans le quartier où la jeune fille avait disparu. Une enquête de téléphonie a permis de le localiser dans un train. La police l’a cueilli lors de sa descente en gare de Louvain.

Il avait tout d’abord été filmé par les caméras de surveillance d’un centre sportif proche du lieu d’où est parti le dernier signal de l’appareil téléphonique portable de la victime. D’autres images de caméras de surveillance ont été utilisées pour reconstituer sa fuite.

L’homme, un Anversois de 39 ans, avait déjà été condamné pour viol à quatre ans de prison en première instance, mais cette condamnation n’a pas été suivie de son arrestation immédiate et la procédure en appel traînait, a regretté hier le ministre de la Justice Koen Geens. "Très vite après la détention provisoire - qui fut courte car l’homme a été remis en liberté conditionnelle - le tribunal correctionnel l’a condamné. Le parquet a alors requis son arrestation immédiate, mais cette mesure a été rejetée par le tribunal correctionnel. Le dossier en appel traîne depuis un certain temps et cela m’inquiète", a-t-il ajouté. "S’il devait y avoir des raisons pour lesquelles cela aurait dû ne pas se passer, je le déplorerais au plus haut point", a commenté le ministre du gouvernement démissionnaire.

M. Geens dit aussi éprouver des difficultés à comprendre pourquoi le suspect était en liberté, mais "ce n’est pas parce que je ne comprends pas que je ne dois pas l’accepter, en tant que ministre de la Justice dans un État de droit".

L’université d’Anvers, où Julie Van Espen suivait une formation en relations internationales, a mis ses drapeaux en berne à l’entrée principale (Prinsstraat) et au rectorat (Middelheimlaan). Le cursus que suivait la jeune fille est suspendu jusqu’à mercredi.