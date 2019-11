La chambre du conseil de Nivelles a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel d’un caporal-chef de Peutie. Christian X. sera jugé pour avoir photographié et filmé sa belle-fille mineure sous la douche à l’aide d’une caméra actionnée à distance, et pour avoir diffusé en réseau les films et photos de l’adolescente.

