Pour percer l’identité de cette mystérieuse cliente belge trouvée morte dans un hôtel Plaza Tower en Norvège.

Il y a dix jours, nous tentions de relancer une enquête au point mort. L’identification d’une jeune femme trouvée morte dans une chambre d’hôtel en Norvège le 3 juin 1995 . La cliente qui s’y était enregistrée trois jours plus tôt sous le nom de Jennifer Fergate (l’hôtel a noté : Fairgate), avait déclaré être de nationalité belge, travailler pour une firme belge dénommée Cerbis (cette société n’existe pas) et habiter Verlaine (avec le code postal 7968 qui n’existe pas) sans préciser lequel des Verlaine répertoriés en Wallonie. Des lecteurs ont réagi et fait part de leurs réflexions. Aucun n’a malheureusement reconnu "Jennifer". (...)