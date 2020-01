Les saisies de cocaïne en Belgique sont en hausse de 660 %.

L’ampleur de ce trafic de cocaïne, son caractère extrêmement organisé et redoutablement efficace inquiètent les autorités policières et judiciaires. Elles craignent que le phénomène prenne une ampleur telle qu’il échappe à leur contrôle.

Le narcotrafic est déjà un fléau à Anvers, dont le port est connu pour en être une plaque tournante, avec les faits de corruption, de vol et de violence qui en découlent. "Le narcotrafic s’implante de plus en plus chez nous et gangrène la société", a insisté le procureur Julien Moinil dans son réquisitoire mercredi, rappelant les dégâts de la cocaïne sur la santé. "Il y a danger que ces organisations criminelles, structurées et internationales deviennent de plus en plus importantes et qu’on ne sache plus les démanteler." Ce procès intervient alors que les chiffres des saisies de drogue en Belgique pour 2019 viennent d’être publiés. Pour la cocaïne, il s’agit d’une croissance de 660 % en cinq ans, selon l’administration générale des douanes et accises et le ministre des Finances Alexander De Croo.