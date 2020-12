Les faits de viols et d’attentats à la pudeur connaissent une augmentation. À Bruxelles, celle-ci a été particulièrement importante et frappante entre les mois d’avril et d’août derniers. Les cas enregistrés ont plus que doublé alors qu’ils avaient justement chuté de décembre 2019 à février 2020.

Du côté de Liège aussi, on est passé d’une dizaine de cas rapportés à plus de 40 sur la même période.