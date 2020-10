Pour l'instant, les visiteurs ne sont plus autorisés à entrer ou à sortir des bâtiments, a constaté Belga. La police locale confirme que la Bolivarplaats, devant le Palais de Justice, est inspectée, mais ne veut pas donner plus de détails sur l'affaire actuellement. La place a été évacuée et son accès est également interdit. On ne sait pas encore si les tribunaux seront évacués et fouillés également. La police insiste sur le fait qu'il s'agit de mesures de précaution.