Septembre 2020. Laura, 18 ans, fait un trip-camping avec des copines. La sonnerie de son téléphone retentit. Son père tente de la joindre de Dubaï mais, s’apprêtant à monter dans le train, la jeune fille ne peut décrocher.

Un SMS jaillit de son écran : " Désolé Laura, on a tout perdu, on va tout vendre. Nous reviendrons en Belgique dès que possible."

Le ton est solennel, des larmes dégoulinent sur les joues de Laura. Des messages alarmistes et défaitistes, ce n’est pas le genre de la maison…

(...)