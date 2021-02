Le parquet d’Anvers veut que trente policiers et policières de la police d’Anvers et membres du corps de sécurité du ministère fédéral de la Justice soient jugés par le tribunal correctionnel pour brimades et harcèlement systématique envers collègues pendant les heures de service.

Quinze d’entre eux devront également répondre d’actes et comportements racistes. Dans le genre: "Désolé mais pas question pour moi de travailler avec un singe brun". Ce dossier, qui a démarré en 2017, doit être examiné ce jeudi par la chambre du conseil d’Anvers.

