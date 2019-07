3,5 millions cachés dans des Toyota : la justice belge est allée interroger le président du parti démocratique en Albanie.

C'est ce qu’on appelle un dossier sensible. Il mêle à la fois la mafia et le monde politique. C’est l’affaire des Toyota comme la surnomment désormais les Albanais. Deux modèles Auris et non Yaris, dans lesquels une incroyable découverte a été faite en juin 2018 au port de Durrës. Les douanes albanaises sur base d’informations provenant des services secrets, ont intercepté par moins de 3 millions et demi d’euros en liquide et 100.000 frans suisses dans deux Toyota Auris transportées depuis la Belgique par un camion qui contenait neuf véhicules au total.

Le tout, en petites coupures, dissimulées dans des sacs et dans les portières des deux Toyota. Du cash en quantité impressionnante fruit, nul n’en doute, de la criminalité organisée mêlant trafic de drogue, prositution et autres activités illégales de la mafia albanaise.

Mais à qui étaient donc destinés ces trois millions d’euros ? C’est évidemment la question essentielle qui a tout de suite animé tant la justice albanaise que belge.

(...)