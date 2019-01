Le parti d'extrême droite désire éviter la récupération politique du mouvement en s'accaparant le nom.

C'est entre plusieurs vidéos dans lesquelles on découvre Jean-Marie Le Pen exhorter les peuples nationaux de défendre leur héritage culturel et des scènes de bagarres en marge de manifestations de Gilets Jaunes que l'on découvre l'explication d'Hervé Van Laethem de s'approprier et de déposer la marque Gilets Jaunes.

Confirmation est faite lorsque l'on consulte le site des Registres des dépôts Bénélux.

Le Gillicien y a déposé le nom par 3 fois pour qu'elle devienne sa propriété intellectuelle.

Dans sa vidéo explicative il argumente : « J'ai déposé la marque pour empêcher que d'autres, que des escrocs, que des opportunistes le fasse. Ce geste est un geste concret pour faire en sorte que ce moment citoyen le reste. Il fallait prendre ses responsabilités. Je l'avait déjà fait le 30 novembre après que l'initiateur initial de la manifestation ait abandonné tout le monde. J'ai appelé à la maintenir. J'ai pris mes responsabilités le 15 décembre lorsque j'ai demandé une autorisation de manifester pour les Gilets Jaunes et je la prends aujourd'hui en réservant le nom Gilets Jaunes. »

Sur les réseaux sociaux l'acte est largement commenté. Certains le félicitent en précisant que si les membres du parti Nation n'étaient pas présents sur les manifestations « il n'y aurait que 2 pelés et 3 tondus ».

D'autres personnes s'insurgent de cette récupération car il s'agit bel et bien d'une appropriation, d'une récupération. Quelques soient les intentions du parti nationaliste le nom et logo appartiennent à un seul homme, un membre déclaré du parti d'extrême droite Nation.